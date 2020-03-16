На «Коле» после опрокидывания в кювет Opel Astra госпитализировали водителя

В Волховском районе Ленобласти на трассе «Кола» произошло ДТП с участием автомобиля Opel Astra. Водитель не справился с управлением и съехал в кювет. Мужчину госпитализировали.

Все произошло сегодня, 16 марта, около 15:20 на 97 км автодороги «Кола». Водитель двигался в сторону Мурманска.

Как сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД РФ по Петербургу и области, по предварительной информации, 30-летний водитель совершил наезд на правую обочину, а затем выехал в кювет и опрокинулся.

Мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии. По данному факту проводится проверка.

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