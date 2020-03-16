Смольный выступил против целования креста в церквях из-за коронавируса

В Казанском соборе до 17 марта продолжается паломничество к частице мощей Иоанна Предтечи. Фото: flickr.com

В Казанском соборе до 17 марта продолжается паломничество к частице мощей Иоанна Предтечи. Фото: flickr.com

Власти Петербурга рекомендовали верующим воздержаться от целования креста, чтобы не заразиться инфекцией.

Вице-губернатор города Олег Эргашев попросил жителей с пониманием отнестись к сложившейся ситуации. Он отметил, что массовое прикладывание к распятию во время Великого поста может привести к распространению заболевания.

«Мы уважаем религиозные традиции. И тем не менее это прямой путь к распространению коронавирусной инфекции», — заявил Эргашев.

Как сообщает «Интерфакс», вице-губернатор добавил, что каждый верующий принимает самостоятельное решение, однако он попросил от целования распятия отказаться.

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