На трассе «Скандинави» столкнулись фургон и фура. Есть пострадавшие

На трассе &#171;Скандинави&#187; столкнулись фургон и фура. Есть пострадавшие
За рулем фуры был шофер с 30-летним стажем. Фото: pixabay

В Выборгском районе Ленобласти столкнулись фургон Ford Transit и фура. Одному из водителей потребовалась помощь медиков.

Авария случилась сегодня, 16 марта, в вечернее время на 76-м километре автодороги «Скандинавия». Мужчина выехал на полосу встречного движения, уходя на обгон, и врезался в большегруз с полуприцепом.

Как сообщили в отделе пропаганды ГИБДД, за рулем фуры был шофер с 30-летним стажем.

Водителя фургона госпитализирован с тяжелыми травмами.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на «Коле» после опрокидывания в кювет Opel Astra госпитализировали водителя.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
госпитализация дтп происшествия трасса скандинавия
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
«Возрождение» построит развязку Московского шоссе к 2023 году
На трассе «Скандинави» столкнулись фургон и фура. Есть пострадавшие
В Украине остановятся метро, самолеты и поезда
Певец Николай Трубач рассказал, как переболел коронавирусом
Смольный выступил против целования креста в церквях из-за коронавируса
Названы страны, куда лучше не ездить россиянам
На «Коле» после опрокидывания в кювет Opel Astra ...
ДТП на проспекте Космонавтов собрало гигантскую пробку в сторону Дунайского