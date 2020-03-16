На трассе «Скандинави» столкнулись фургон и фура. Есть пострадавшие

За рулем фуры был шофер с 30-летним стажем. Фото: pixabay

За рулем фуры был шофер с 30-летним стажем. Фото: pixabay

В Выборгском районе Ленобласти столкнулись фургон Ford Transit и фура. Одному из водителей потребовалась помощь медиков.

Авария случилась сегодня, 16 марта, в вечернее время на 76-м километре автодороги «Скандинавия». Мужчина выехал на полосу встречного движения, уходя на обгон, и врезался в большегруз с полуприцепом.

Как сообщили в отделе пропаганды ГИБДД, за рулем фуры был шофер с 30-летним стажем.

Водителя фургона госпитализирован с тяжелыми травмами.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на «Коле» после опрокидывания в кювет Opel Astra госпитализировали водителя.