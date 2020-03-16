Стало известно, какова судьба квартиры Юлии Началовой

Недвижимость теперь принадлежит дочери артистки Вере Алдониной.

Об этом стало известно 16 марта. Обо всем пишет StarHit. Наконец решилась судьба квартиры умершей певицы Юлии Началовой – после долгих судебных споров она досталась дочери артистки Вере Алдониной.

Напоминаем, что знаменитость родила девочку от футболиста Евгения Алдонина. Затем Началова вышла замуж за хоккеиста Александра Фролова, часть жилплощади должна была достаться ему, но в итоге отошла Вере.

Юлия Началова умерла ровно год назад. У нее диагностировали гангрену, певицу ввели в состояние искусственной комы, и она умерла спустя несколько дней после этого.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что коллеги Юлии Началовой не дали денег на установку памятника. Родители звезды жалуются на то, что у них нет денег.