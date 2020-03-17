Матвиенко призвала не паниковать и не опустошать магазины на фоне коронавируса

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко призывала россиян не поддаваться панике и не опустошать полки магазинов на фоне распространения коронавируса. Она отметила, что дефицита в продуктах не будет.

«Конечно, сейчас коронавирус. Мы начинаем утро с него и заканчиваем вечер. Паниковать, конечно, не надо, выметать все полки (магазинов – ред.). Продукты есть, будут, и в этом смысле нет проблем», — сказала парламентарий, сообщает РИА «Новости».

Ранее появилась информация, что во многих регионах страны люли стали запасаться товарами в магазинах. В первую очередь люди скупают сахар, консервы, крупы. Ажиотаж связан с повышением в регионе мер безопасности в из-за коронавируса. Сотрудники магазинов отмечают, что среди покупателей попадаются такие, которые скупают целыми тележками макароны, крупы и консервы.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что ритейлерами уже установлены ограничения на продажу не более четырех дефицитных товаров в одни руки, в то время как покупатели начали настоящую борьбу за продукты в магазинах. В Британии произошел случай, когда у пожилого мужчины, который возвращался из магазина с покупками, отобрали упаковку туалетной бумаги.