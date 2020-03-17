Назван список товаров, которые будут в дефиците из-за коронавируса

В магазинах заканчиваются и консервы, которые являются основным продуктом в случаях пандемии или войны. Фото: pixabay

В магазинах заканчиваются и консервы, которые являются основным продуктом в случаях пандемии или войны. Фото: pixabay

Стали известны 13 продуктов и предметов гигиены, дефицит которых уже сейчас ощущается в странах, где активно распространяется коронавирус.

Как сообщает издание Mirror, ритейлерами уже установлены ограничения на продажу не более четырех дефицитных товаров в одни руки, в то время как покупатели начали настоящую борьбу за продукты в магазинах.

Большим спросом на данный момент пользуется туалетная бумага. В Британии произошел случай, когда у пожилого мужчины, который возвращался из магазина с покупками, отобрали упаковку туалетной бумаги. А в Соединенных Штатах две женщины устроили драку за последний рулон;

Покупатели массово раскупают макароны, которые продаются по низкой цене, долго хранятся и имеют высокую питательную ценность;

В магазинах заканчиваются и консервы, которые являются основным продуктом в случаях пандемии или войны;

Хлеб;

Хлопчатобумажная ткань, которая подойдет для изготовления носовых платков или сможет заменить туалетную бумагу, если она закончится;

Дезинфицирующее средство для рук;

Антибактериальные салфетки;

Замороженные овощи и полуфабрикаты;

Мука;

Парацетамол;

Мыло;

Ультрапастеризованное молоко.

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