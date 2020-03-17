В России хотят запретить кальяны в ресторанах и кафе на фоне коронавируса

Ранее ВОЗ подтвердила, что кальяны могут быть разносчиками опасных бактерий. Фото: Pixabay

Ранее ВОЗ подтвердила, что кальяны могут быть разносчиками опасных бактерий. Фото: Pixabay

В России предложили ввести временный запрет на продажу кальянов в ресторанах и кафе для борьбы из-за коронавируса. С такой член Общественной палаты РФ Султан Хамзаев, сообщает RT.

По его словам, общественные приборы для курения представляют реальную угрозу распространения инфекций.

Ранее ВОЗ подтвердила, что кальяны могут быть разносчиками опасных бактерий и серьезных инфекционных заболеваний.

Хамзаев также отметил, власти Объединенных Арабских Эмиратов запретили курить кальяны из-за угрозы коронавируса. Там кальяны запрещены в кафе и ресторанах, в том числе и тех, которые расположены в отелях. Запрет продиктован профилактическим соображениям и мерами предосторожности.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

В России случаи заболевания новым типом коронавируса выросли до 93. Из всех зарегистрированных случаев 86 являются завозными, а остальные — контактные.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что россияне заболели коронавирусом в ОАЭ. Речь идет о двух жителях России. Об этом сообщает Минздрав ОАЭ. Было отмечено, что заболевшие были в контакте с итальянскими велогонщиками, у которых был обнаружен вирус.