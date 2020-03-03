Россияне заболели коронавирусом в ОАЭ

Речь идет о двух жителях России. Об этом сообщает Минздрав ОАЭ. Было отмечено, что заболевшие были в контакте с итальянскими велогонщиками, у которых был обнаружен вирус.

Только за сегодня, 3 марта, в ОАЭ зарегистрировано 6 случаев заражения. Помимо россиян, вирус поразил двух итальянцев, немца и колумбийца.

Финал велогонки в ОАЭ пришлось отменить из-за болезни у участников соревнований.

Китайский вирус, который вызывает быстрое развитие пневмонии, появился в Китае в декабре. На данный момент заражены 92315 человек по всему миру, погибло 3131 человек. Одолеть болезнь смогли 48190 человек. Больше всего людей погибло в Китае — 2835, в Иране — 77, и в Италии — 52.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Москве коронавирус подозревают у 24 человек. На карантине 83 человека из самолета, который совершал рейс Италия-Москва. В самолет был человек с COVID-19.