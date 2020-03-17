В Москве закрываются музеи из-за коронавируса

Московские власти ввели запрет на массовые собрания в помещениях численностью более 50 человек из-за распространения нового типа коронавируса.

Так, Государственный музей изобразительных искусств им. А.С.Пушкина временно приостановил свою работу со вторника, 17 марта из-за коронавируса. Его откроют не раньше 10 апреля, сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу музея.

Ранее в столице закрыли для посетителей музей современного искусства «Гараж», Музей русского импрессионизма, Музей AZ и другие. В московском «Манеже» досрочно закрывают выставки.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России хотят запретить кальяны в ресторанах и кафе на фоне коронавируса. Ранее ВОЗ подтвердила, что кальяны могут быть разносчиками опасных бактерий и серьезных инфекционных заболеваний.