Эрмитаж и Исаакий в связи с коронавирусом переходят в онлайн

Из-за пандемии коронавируса многие учреждения, как частные, так и государственны, приостановили работу. Это коснулось и Эрмитажа.

Реставрационно-хранительский центр «Старая Деревня» прекращает проведение всех мероприятий на неопределенный срок. Об этом во вторник, 17 марта, сообщили в пресс-службе Государственного Эрмитажа, филиалом которого является РХЦ «Старая Деревня». К счастью, музей открывает для посетителей виртуальные двери: каждый будний день Эрмитаж будет демонстрировать по одному новому хранению.

Об аналогичных изменениях рассказали в пресс-службе музея-памятника «Исаакиевский собор». Все заявленные мероприятия переведут в режим онлайн и проведут без зрителей. Зато трансляция событий во «Вконтакте» доступна каждому.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Пушкинский музей, «Манеж» и другие музеи в Москве закрываются.