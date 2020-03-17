Женщина из Волхова получила семь лет колонии за убийство сожителя

Городской суд Волхова приговорил местную жительницу к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Суд установил, что женщина в своей квартире вместе с сожителем распивали алкоголь, сообщили в прокуратуре по Ленобласти.

Между ними возник конфликт, в ходе которого разъяренная женщина схватила нож и ударила сожителя в живот. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что предприниматель из Северной столицы решил избавиться от конкурента из Ленинградской области, заказав его убийство за 700 тысяч. Убийства, однако, так и не произошло, а злоумышленника задержали.