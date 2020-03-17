В России до 10 апреля отменили все футбольные, хоккейные и баскетбольные матчи

Российская премьер-лига (РПЛ), Континентальная хоккейная лига (КХЛ) и Единая Лига ВТБ приостановят свои матчи до 10 апреля.Фото: Pixabay

Российская премьер-лига (РПЛ), Континентальная хоккейная лига (КХЛ) и Единая Лига ВТБ приостановят свои матчи до 10 апреля.Фото: Pixabay

В России до 10 апреля в связи с распространением коронавируса отменены все спортивные мероприятия, сообщает РИА «Новости».

Таким образом, Российская премьер-лига (РПЛ), Континентальная хоккейная лига (КХЛ) и Единая Лига ВТБ приостановят свои матчи до 10 апреля.

Накануне стало, что известно, что финский хоккейный клуб «Йокерит» отказывается ехать в Россию и играть против петербургского СКА, так как боится за здоровье игроков. Матч, запланированный на 17 марта, не состоится. Руководство клуба заявило, что решение далось нелегко и его долго обсуждали. Председатель правления клуба Яри Курри заявил, что хоккей не так важен, как благополучие нации.

В России случаи заболевания новым типом коронавируса выросли до 93. Из всех зарегистрированных случаев 86 являются завозными, а остальные — контактные.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что петербургский хоккейный клуб вернет фанатам деньги за билеты, купленные на матч с «Йокеритом». Из-за усложнившейся ситуации с коронавирусом встреча пройдет без зрителей.