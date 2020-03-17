МРЭО Петербурга переходит в онлайн

Госавтоинспекция Северной столицы рекомендует автомобилистам пользоваться порталом Госуслуг, чтобы минимизировать скопления людей в отделениях МРЭО.
Помимо прочего, использование электронных услуг может помочь водителям значительно сэкономить время. Причиной настоятельно рекомендуемых изменений является напряженная эпидемиологическая ситуация. Некоторые отделения МРЭО и вовсе перешли на работу только по предварительной записи, осуществить которую можно через Госуслуги.
На новый режим работы переходят отделения на шоссе Революции, в 3-м Верхнем переулке, а также на улице Салова.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге организуют особый Центр, который будет заниматься мониторингом ситуации с распространением инфекции коронавируса в городе. В него войдут все органы исполнительной власти.