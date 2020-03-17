Чемпионат мира по хоккею хотят отменить

Пока что ожидается официальная информация от властей Швейцария.

Об этом стало известно сегодня, 17 марта. Обо всем пишет ТАСС, ссылаясь на Iltalehti. Вице-президент Международной федерации хоккея Калерво Куммола отметил, что вряд ли можно надеется на то, что чемпионат мира состоится. Сейчас организация ожидается решения властей Швейцарии, но представитель убежден – оно очевидно. В стране, кстати, запретили мероприятия с участием свыше сотни человек до конца апреля.

В федерации также заявляли, что нельзя перенести чемпионат на другой месяц или в другую страну. Напоминаем, что это не единственное соревнование, которое отменили из-за распространения коронавируса.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Чемпионат Европы по футболу перенесли на 2021 год. Планировалось, что Чемпионат Европы — 2020 пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 городах Европы. Петербург должен был принять три матч Евро-2020.