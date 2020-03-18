Мамаев рассказал о переезде из России

Мамаев рассказал о переезде из России
Футболист Павел Мамаев. Фото: Instagram/ alana_mamaeva

Футболист отвечал на вопросы подписчиков в формате видео-историй в аккаунте своей жены Аланы Мамаевой в социальной сети Instagram.

Мамаев рассказал, что не расстроен остановкой чемпионата РПЛ из-за ситуации по коронавирусу. Он отметил, что здоровье важнее спортивных мероприятий. Выразил он и надежду, что за время карантина сможет поправить здоровье — недавно Мамаев получил травму.

На вопрос, смогло бы семейство Мамаевых переехать в другую страну, Павел ответил, что переезд уже запланирован, но подчеркнул, что всему свое время, поэтому примерных дат возможного отъезда из России футболист не обозначил.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Жена Мамаева рада, что футболист сидел в тюрьме. Алана Мамаева считает, что данное событие помогло сохранить ее брак. Сейчас супруги счастливы вместе, ведь они смогли преодолеть все разногласия.

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