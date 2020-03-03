Жена Мамаева рада, что футболист сидел в тюрьме

Женщина отметила – инцидент помог им спасти брак. Сейчас супруги счастливы вместе.

Об этом стало известно 2 марта. Обо всем рассказала Алана Мамаева телеканалу НТВ. Она призналась, что не раз думала о разводе. Пока футболист сидел в тюрьме, супруга поддерживала его, но не было уверена в том, что у их семьи есть будущее. Потом у женщины умерла собака и она осознала, что бывают куда более страшные вещи, чем измены. Мамаева решила поговорить с игроком обо всем после его освобождения.

Действительно – супруги обсудили все и пришли к выводу, что расставаться не намерены. Жена футболиста рада, что все позади.

«Я рада, что муж попал в тюрьму. Если бы он не сел, наша семья бы развалилась»,

– заявила Алана.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Мамаев рассказал о преследовании неадекватной женщины. Незнакомка ходит по пятам за Мамаевом и его женой, а также обсуждает подробности их жизни в социальных сетях и на форумах.