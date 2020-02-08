Мамаев рассказал о преследовании неадекватной женщины

Футболист убежден, что она «невменяемая».

Об этом стало известно сегодня, 8 февраля. Обо всем полузащитник «Ростова» Павел Мамаев рассказал в своем Instagram-аккаунте. Он рассказал, что его семью преследует неадекватная женщина, которая представляется Никой Гусейновой. Незнакомка ходит по пятам за Мамаевом и его женой, а также обсуждает подробности их жизни в социальных сетях и на форумах.

Спортсмен поражен тем, что Ника живет не своей жизнью, а чужой. Она делает все, чтобы у них «все было плохо».

«Даже не знаю, как реагировать. Я первый раз с таким встречаюсь. Но человек реально невменяемый»,

— подытожил Мамаев.

Напоминаем, что недавно футболист освободился из колонии. Теперь он играет за «Ростов».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что жена Мамаева пожаловалась на проблемы в семье.