Жена Мамаева пожаловалась на проблемы в семье

Она призналась, что отец мужа хочет их развода и Алана не понимает, что с этим делать.

Об этом стало известно сегодня, 27 января. Обо всем жена футболистам Алана Мамаева написала в своем Instagram-аккаунте. Она рассказала, что отец мужа ее ненавидит и хочет, чтобы они поскорее развелись. При этом Алана уверяет, что с мужем, Павлом Мамаевым, у нее все хорошо и расставаться ей не хочется.

Напоминаем, что игрок «Ростова» недавно покинул тюрьму, куда он попал из-за скандала в Москве. В тот же момент всплыли не очень приятные подробности личной жизни футболиста – выяснилось, что Павел изменял супруге. Алана заверила, что они это переживут вместе.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что защитники Кокорина и Мамаева подали кассационные жалобы на решение суда. В сентябре 2019 года футболисты Павел Мамаев, Александр Кокорин и его брат Кирилл покинули исправительную колонию в городе Алексеевка Белгородской области.