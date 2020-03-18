На Витебском Проспекте ночью тушили горящую Mazda

На Витебском Проспекте ночью тушили горящую Mazda
На месте работали сотрудники МЧС. Фото: Baltphoto/Ирина Мотина

Происшествие произошло в Московском районе в ночь на среду, 18 марта. Служба спасения зафиксировала сообщение о возгорании в 3:26.

Устранять пожар по адресу на Витебском проспекте отправилось 9 сотрудников личного состава МЧС. В ходе тушения задействовано две единицы техники.

После тушения был установлен масштаб повреждений автомобиля. Огнем был уничтожен моторный отсек транспортного средства. Также, досталось и салону. Об этом сообщает главное управление МЧС России по Петербургу.

Пожар был оперативно устранен за 10 минут. В 3:36 угроза дальнейшего распространения огня уже миновала.

Информация о пострадавших отсутствует.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Приозерске спасатели потушили пожар в частном доме. Побороть огонь удалось за полчаса. В пожаре пострадало два квадратных метра площади.

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