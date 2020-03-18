По Петербургу разъезжали пассажирские автобусы с неисправностями

По Петербургу разъезжали пассажирские автобусы с неисправностями
В автобусах обнаружены неисправности. Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

Прокуратура нашла нарушения при организации перевозок пассажиров в Петербурге. Автобусы ООО «ПитерАвто» и ООО «Вест-Сервис» ездили по городу с техническими неисправностями.

Нарушения были найдены в ходе проверки. Выяснилось, что водитель ООО «ПитерАвто» управлял автобусом с техническими неисправностями. В конструкцию транспортного средства были внесены несогласованные изменения. Помимо этого, не был проведен предрейсовый медицинский осмотр.

«Аналогичные нарушения в части эксплуатации маршрутного транспорта выявлены в ООО «Вест-Сервис», — рассказали в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

В адрес руководителей перевозчиков внесены представления об устранении нарушений. Материалы проверки направлены в Управление Северо-Западного межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере транспорта.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге произошло ДТП с участием двух автобусов. Они не смогли разъехаться возле переезда Московского шоссе на Фильтровском шоссе.

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