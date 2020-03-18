Из ювелирного на Заневском похитили цепь за 180 тысяч

Ювелирный магазин на Заневском проспекте ограбили днем 17 марта. Мужчина похитил дорогостоящую золотую цепь на глазах у продавца.

Как стало известно gazeta.spb.ru, в полицию в 15:40 17 марта обратился заместитель директора ювелирного магазина, расположенного в ТЦ «Заневский каскад». Мужчина сообщил о хищении украшений.

Установлено, что неизвестный открыто похитил с прилавка золотую цепь и сбежал. Стоимость ущерба оценивается в 180 тыс. рублей.

Полиция изъяла записи с камер наблюдения. Известно, что злоумышленник имеет худощавое телосложение и темные короткие волосы. На вид ему 30 лет, рост мужчины — 165-170 см. Тип внешности похитителя — «цыганский».

Служебная собака Жасмин взяла след в магазине и довела кинологов до автостоянки у торгового центра. Куда направился злоумышленник дальше, пока не установлено.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти задержаны трое мужчин, подозреваемых в краже ювелирный изделий на 992 тыс. рублей.