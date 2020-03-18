В Петербурге раскрыта серия краж элитных внедорожников

Предполагаемого угонщика задержали в съемной квартире во Всеволожском районе. Внедорожники же угонялись в Приморском районе.

В результате расследования и мероприятий по розыску сотрудники правоохранительных органов Приморского района смогли задержать 41-летнего петербуржца. Установлено, что мужчина весьма неблагополучен — у него имеется 10 судимостей по различным статьям.

Полиция установила, что в период с июля по ноябрь 2019 года было украдено два автомобиля марки «Land Rover». Также, была предпринята третья попытка, но похититель остался ни с чем — владельцы машины заметили неладное и спугнули вора. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

При обысках, один автомобиль нашли в гараже в поселке Кузьмолово, а второй нашли лично у угонщика, он пользовался им на свое усмотрение.

Возбуждены уголовные дела по следующим статьям: ч 3 статьи 30, части 4 статьи 158 УК РФ и ч 4 статьи 158 УК РФ (2 дела).

С понедельника, 16 марта, подозреваемый находится под стражей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Кировском районе полиция задержала угонщика автомобиля.