В Кировском районе полиция задержала угонщика автомобиля

Задержать мужчину, который бесплатно решит взять напрокат чужое авто, смогли за 15 минут.

Во вторник 17 марта, в 16:10 в полицию обратился 49-летний мужчина, проживающий в Кировске. Он сообщил, что за 5 минут до своего обращения, его машину марки Шевроле Нива, стоимостью 235 тыс. рублей, украл неизвестный. Угнать автомобиль не составило особого труда, ведь двери были открыты, а ключ находился в замке зажигания.

Спустя всего 15 минут прибывшие сотрудники полиции задержали неработающего мужчину 1975 года рождения в украденном автомобиле. Отъехал он недалеко — угонщика остановили в ста метрах от изначальной стоянки машины. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Подозреваемый в данный момент находится под подпиской о невыезде. По данному инциденту возбуждено уголовное дело по ч. 1 статьи 166 УК РФ.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге вынесли приговор серийному угонщику иномарок.