В Петербурге вынесли приговор серийному угонщику иномарок

Суд Приморского района вынес приговор петербуржцу, обвиняемому в угоне десяти автомобилей корейского производства.

Как сообщили в пресс-службе городской прокуратуры, злоумышленник систематически совершал похищение аналогичных авто с июля по октябрь прошлого года. Для угона преступник использовал специальные инструменты, которыми вскрывал замок, затем предотвращал срабатывание сигнализации, запускал двигатель и скрывался с места преступления.

Мужчина работал не один, его соучастники занимались подменой номеров и нелегальной продажей краденых авто. В общей сложности, петербуржец причинил владельцам машин ущерб на сумму более 9 миллионов рублей. Суд приговорил его к 4 годам колонии общего режима.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что уроженец Саратова осужден на 10 лет за убийство официантки в Ленобласти.