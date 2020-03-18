Муниципалы Литейного округа не приняли бюджет в первом чтении

Депутаты муниципального совета МО «Литейный округ» в Петербурге не смогли принять местный бюджет. Документ рассмотрели на внеочередном заседании в первом чтении.

«Против утверждения бюджета проголосовали 9 депутатов от политической партии «Яблоко», — сообщили в группе «МО Литейный округ» в соцсети «ВКонтакте».

В рамках первого чтения депутаты должны были утвердить сумму доходов, расходов и дефицита бюджета. После этого они смогли бы приступить к детальному рассмотрению показателей бюджета и внести поправки ко второму чтению.

На заседании присутствовало по меньшей мере 15 жителей округа.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Санкт-Петербургский городской суд признал право представителей партии «Яблоко» на мандаты в избирательном округе №22 в муниципальном образовании «Остров Декабристов».