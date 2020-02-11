Горсуд признал право представителей «Яблока» на мандаты в округе №22

Горсуд поддержал решение Василеостровского суда по пересчету голосов в МО "Остров Декабристов". Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

Горсуд поддержал решение Василеостровского суда по пересчету голосов в МО "Остров Декабристов". Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

Санкт-Петербургский городской суд поддержал решение Василеостровского районного суда, который постановил признать незаконным пересчет голосов в избирательном округе №22 в муниципальном образовании «Остров Декабристов».

В случае, если решение не будет обжаловано, мандаты в местном совете получат представители партии «Яблоко» Алексей Захаров и Наталия Невзорова.

«Яблоко» получает ещё два законных мандата, «единороссы» их теряют», — рассказал депутат Законодательного собрания Петербурга от фракции «Яблоко» Борис Вишневский.

Таким образом, «Яблоко» получает пять из десяти мандатов в муниципальном образовании «Остров Декабристов».

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