«Яблоко» через суд добилось возвращения двух мандатов в МО «Остров Декабристов»

В день выборов на шести УИКах в бюллетенях обнаружили типографский брак - маленькую точку в окошке напротив фамилии одного из кандидатов. Фото: Baltphoto

В день выборов на шести УИКах в бюллетенях обнаружили типографский брак - маленькую точку в окошке напротив фамилии одного из кандидатов. Фото: Baltphoto

Суд Василеостровского района отменил итоги пересчета голосов на шести избирательных участках муниципального округа «Остров Декабристов».

Если решение Василеостровского районного суда одобрит городской суд Петербурга, двое депутатов могут потерять свои места — их мандаты перейдут «яблочникам», инициировавшим судебное разбирательство. Поводом для иска стал тот факт, что во время пересчета результатов наблюдатели увидели напротив кандидата «Единой России» дополнительные галочки, маркирующие «нужного» претендента.

В результате член «ЕР» Ольга Погосян получила преимущество. Однако в случае отмены результатов выборов, два места в МО «Остров Декабристов» получат участники «Яблока» и их количество в районной администрации увеличится до пяти человек.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Шлиссельбурге прошли досрочные выборы депутатов.