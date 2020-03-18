Музей-заповедник «Петергоф» закрыли для посетителей из за вируса COVID-19

Государственный музей-заповедник «Петергоф» закрыли в целях недопущения распространения коронавируса.

Петербургская достопримечательность прекратила работу с сегодняшнего дня, 18 марта. Парки музея также закрыты для посетителей.

Как сообщили РИА Новости, по данным пресс-службы музея-заповедника, во вторник, 17 марта, Министерство культуры РФ приняло решение закрыть для посетителей подведомственные учреждения на фоне распространения инфекции COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Смольный выступил против целования креста в церквях из-за коронавирусной инфекции. Массовое прикладывание к распятию может привести к распространению заболевания.