Музей-заповедник «Петергоф» закрыли для посетителей из за вируса COVID-19

Музей-заповедник &#171;Петергоф&#187; закрыли для посетителей из за вируса COVID-19
Петергоф. Фото: peterhofmuseum.ru

Государственный музей-заповедник «Петергоф» закрыли в целях недопущения распространения коронавируса.

Петербургская достопримечательность прекратила работу с сегодняшнего дня, 18 марта. Парки музея также закрыты для посетителей.

Как сообщили РИА Новости, по данным пресс-службы музея-заповедника, во вторник, 17 марта, Министерство культуры РФ приняло решение закрыть для посетителей подведомственные учреждения на фоне распространения инфекции COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Смольный выступил против целования креста в церквях из-за коронавирусной инфекции. Массовое прикладывание к распятию может привести к распространению заболевания.

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