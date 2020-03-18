Досрочный этап ЕГЭ переносится на лето из-за коронавируса

Приказ о переносе находится в Министерстве юстиции РФ. Фото: kremlin.ru

Приказ о переносе находится в Министерстве юстиции РФ. Фото: kremlin.ru

Досрочный этап единого государственного экзамена (ЕГЭ) перенесут на июнь для предупреждения распространения опасного вируса .

Соответствующее заявление сделал временно исполняющий обязанности руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев. По его словам, участники досрочного этапа переносятся на основной, чтобы «успокоить» их.

Как сообщает ТАСС, Музаев отметил, что на досрочную сдачу экзаменов были заявлены 32 тыс. человек. И добавил, что говорить о переносе основного этапа ЕГЭ рано.

Врио главы Рособрнадзора подчеркнул, что проверка результатов экзаменов будет проходить в ускоренном режиме, чтобы все смогли сдать его вовремя.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о закрытии музея-заповедника «Петергоф» для посетителей. Такие меры связаны с угрозой распространения коронавируса.