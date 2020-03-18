Петербургские автобусы начали дополнительно дезинфицировать

В Северной столице из-за распространения инфекции COVID-19 «Пассажиравтотранс» дополнительно продезинфицирует салоны автобусов.

Ежедневно салоны пассажирского транспорта будут обрабатываться специальными обеззараживающими средствами. Протирать планируют поручни и ручки дверей.

Как сообщает пресс-служба компании, соответствующие работы будут проводиться на конечных станциях между рейсами. Также будет осуществляться влажная уборка и мойка автобусного транспорта.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что досрочный этап ЕГЭ переносится на лето из-за коронавируса. На досрочную сдачу экзаменов были заявлены 32 тыс. человек.