Петербургские автобусы начали дополнительно дезинфицировать

Петербургские автобусы начали дополнительно дезинфицировать
Организована дополнительная дезинфекция салонов автобусов. Фото: avtobus.spb.ru

В Северной столице из-за распространения инфекции COVID-19 «Пассажиравтотранс» дополнительно продезинфицирует салоны автобусов.

Ежедневно салоны пассажирского транспорта будут обрабатываться специальными обеззараживающими средствами. Протирать планируют поручни и ручки дверей.

Как сообщает пресс-служба компании, соответствующие работы будут проводиться на конечных станциях между рейсами. Также будет осуществляться влажная уборка и мойка автобусного транспорта.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что досрочный этап ЕГЭ переносится на лето из-за коронавируса. На досрочную сдачу экзаменов были заявлены 32 тыс. человек.

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