Первенство России по лыжным гонкам среди юниоров отменили за полчаса до старта

В ближайшее время спортивные состязания проводиться не будут. Фото: Pixabay

В ближайшее время спортивные состязания проводиться не будут. Фото: Pixabay

У одного из участника соревнований подозревают коронавирус.

Во избежания рисков, гонку решили отменить практически на старте. Спортсмены уже успели размяться и приготовиться к началу. Об этом сообщает телеграм-канал «На 25-м километре».

Соревнования по первенству России должны были пройти с 18 по 22 марта в Малиновке Архангельской области.

Сегодня, 18 марта, Министерство спорта рекомендовало отменить все спортивные мероприятия в стране из-за угрозы распространения COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что лыжник Большунов стал первым из россиян, кто выиграл общий зачет Кубка мира. В данном случае коронавирус пришелся на руку спортсмену. Именно из-за COVID-19 норвежские лыжники снялись с соревнований. Они объяснили это тем, что здоровье важнее спортивных достижений. За пять гонок 23-летний Александр Большунов смог набрать 2221 очков.