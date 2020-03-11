Лыжник Большунов стал первым из россиян, кто выиграл общий зачет Кубка мира

Лыжник Большунов стал первым из россиян, кто выиграл общий зачет Кубка мира
Александр Большунов. Фото: аккаунт спортсмена в Instagram

Досрочно стать победителем ему «помог» коронавирус.

Большунов победил в общем зачете в результате отказа сборной Норвегии от участия в последних этапах Кубка мира. Норвежцы обосновали свое решение тем, что сейчас для них приоритетным является здоровье, а не спортивные успехи в соревнованиях. Об этом сообщает ТАСС.

Всего за 5 гонок российский лыжник набрал 2221 очко. Спортсмену всего 23 года, но он уже успел достигнуть значительных высот. Он первый из российских лыжников, кто смог выиграть общий зачет Кубка мира. До этого подобные победы были у советских спортсменов. У Александра Завьялова, который побеждал дважды в сезонах 1980/81 и 1982/83, а после него в сезоне 1990/91 году подобного достижения добился Владимир Смирнов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что лыжник Ларьков покидает соревнования для проверки на коронавирус.

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