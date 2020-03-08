Лыжник Ларьков покидает соревнования для проверки на коронавирус

Лыжник Ларьков покидает соревнования для проверки на коронавирус
Андрей Ларьков. Фото: Федерация лыжных гонок РФ

Российский лыжник Андрей Ларьков покидает расположение сборной на этапе Кубка мира в Норвегии. Причиной этого стала повышенная температура.

Ларьков проснулся утром 8 марта с высокой температурой. Было принято решение отправить его в Москву. По приезду туда он, вероятно, попадет на карантин по коронавирусу. Об этом рассказала глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

«Нельзя заразить остальных членов команды, конец сезона, и любой чих может сказаться на всех», — цитирует Вяльбе «РИА Новости».

Глава Федерации отметила, что наличие коронавируса у Ларькова маловероятно, но стоит перестраховаться и сдать анализы.

Всего в Норвегии подтверждено 147 случаев заражения коронавирусом. В Москве введен режим повышенной готовности из-за угрозы распространения заболевания. После возвращения из неблагоприятных по коронавирусу стран люди с симптомами ОРВИ и высокой температурой отправляются на двухнедельный карантин.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России за сутки зарегистрировали три новых случая заражения коронавирусом.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
андрей ларьков коронавирус кубок мира лыжник норвегия
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Италии число погибших от коронавируса возросло до 366 человек
Путин объяснил необходимость сменяемости власти в России
Мужчины на каблуках подрались в торговом центре в Сочи
На Белы Куна спасатели потушили пожар в четырехкомнатной квартире
Начало рабочей недели в Петербурге порадует горожан солнцем и теплом
Ватикан закрывает музеи из-за коронавируса
Три австралийки подрались в магазине из-за туалетной бумаги
Подростка, подозреваемого в убийстве друга, отправили под домашний арест