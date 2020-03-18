В Ленобласти за сутки в службу 112 из-за коронавируса обратилось 98 человек

В Ленобласти за сутки в службу 112 из-за коронавируса обратилось 98 человек
Возвратившимся из-за границы ленинградцам следует позвонить в службу 112. Фото: pixabay

Жителям Ленинградской области, недавно вернувшимся из-за границы, напоминают, что они могут круглосуточно получить консультацию по коронавирусу по телефону «112».

Как сообщили в областном правительстве, за минувшие сутки в Ленобласти в службу 112 обратились 98 ленинградцев, а за неделю зафиксировано 331 обращение.

Позвонив в службу, необходимо сообщить контактные данные и страну, в которой были, а также наличие симптомов заболевания и назвать свой адрес местонахождения. Все эти данные передадут в медучреждение.

При необходимости ленинградца свяжут с сотрудником ближайшей станции скорой помощи, который сможет проконсультировать человека. После будет принято решение о возможной госпитализации или вызова врача на дом.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Боткинской больнице на коронавирус проверяют 303 пациента.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
коронавирус ленобласть служба 112
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Причастный к хищению 6 млн у «Горэлектротранса» получил условный срок
Число заразившихся коронавирусом в России увеличилось до 147
Россия ограничит авиаперелеты в США, ОАЭ и Великобританию
В Петергофе за ночную продажу спиртного предпринимателя оштрафовали на 30 тысяч
В центре Петербурга драка закончилась ножевым ранением
Стало известно число оставшихся за рубежом российских туристов
В Кремле изучат возможность переноса весеннего призыва из-за коронавируса
Беглов проверил магазины Петербурга и не заметил дефицита продуктов