В Ленобласти за сутки в службу 112 из-за коронавируса обратилось 98 человек

Жителям Ленинградской области, недавно вернувшимся из-за границы, напоминают, что они могут круглосуточно получить консультацию по коронавирусу по телефону «112».

Как сообщили в областном правительстве, за минувшие сутки в Ленобласти в службу 112 обратились 98 ленинградцев, а за неделю зафиксировано 331 обращение.

Позвонив в службу, необходимо сообщить контактные данные и страну, в которой были, а также наличие симптомов заболевания и назвать свой адрес местонахождения. Все эти данные передадут в медучреждение.

При необходимости ленинградца свяжут с сотрудником ближайшей станции скорой помощи, который сможет проконсультировать человека. После будет принято решение о возможной госпитализации или вызова врача на дом.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Боткинской больнице на коронавирус проверяют 303 пациента.