В Боткинской больнице на коронавирус проверяют 303 пациента

Более трех сотен человек с подозрением на коронавирус находятся в инфекционной больнице имени Боткина в Петербурге.
Как сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в среду, 18 марта, состояние всех пациентов, у которых подозревают наличие коронавирусной инфекции, удовлетворительное.
За минувшие сутки в Петербурге не было выявлено ни одного нового случая заболевания. Сейчас в больнице лежат семь человек с подтвержденным диагнозом, им оказывают необходимую медицинскую помощь.
На сегодняшний день признаки ОРВИ были выявлены у 78 человек, их госпитализировали. Выписались их медучреждения 26 человек.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге закупят больше пробирок для проведения анализов на коронавирус.