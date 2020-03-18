В Боткинской больнице на коронавирус проверяют 303 пациента

В Боткинской больнице на коронавирус проверяют 303 пациента
Сейчас пациенты находятся в Боткинской больнице. Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

Более трех сотен человек с подозрением на коронавирус находятся в инфекционной больнице имени Боткина в Петербурге.

Как сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в среду, 18 марта, состояние всех пациентов, у которых подозревают наличие коронавирусной инфекции, удовлетворительное.

За минувшие сутки в Петербурге не было выявлено ни одного нового случая заболевания. Сейчас в больнице лежат семь человек с подтвержденным диагнозом, им оказывают необходимую медицинскую помощь.

На сегодняшний день признаки ОРВИ были выявлены у 78 человек, их госпитализировали. Выписались их медучреждения 26 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге закупят больше пробирок для проведения анализов на коронавирус.

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