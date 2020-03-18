Причастный к хищению 6 млн у «Горэлектротранса» получил условный срок

В общей сложности, Лучников передал около 6 миллионов рублей. Суд взыскал с него 1,95 млн. Фото: pixabay.com

В общей сложности, Лучников передал около 6 миллионов рублей. Суд взыскал с него 1,95 млн. Фото: pixabay.com

Суд Красногвардейского района приговорил экс-замглавы СПб ГУП «Горэлектротранс» Сергея Лучникова к трем годам лишения свободы условно.

Бывший замдиректора городского предприятия признан виновным в крупном мошенничестве, сообщает в среду, 18 марта, объединенная пресс-служба судов Петербурга. Выяснилось, что Лучников вступил в преступный сговор с непосредственным замдиректором «Горэлектротранса» и главой ООО «ТМР» Эдуардом Сальковым.

18 апреля 2017 года компании заключили между собой договор на 158,3 миллиона рублей. В рамках соглашения деньги выделялись на ремонт оборудования подвижного состава, однако преступники условились, что починка будет осуществляться не в полной мере, а часть средств они поделят между собой. Организатором суд признал Салькова, который числится в федеральном розыске. Лучников, по версии следствия, выполнял роль посредника, передавая деньги, поэтому получил 3 года условно.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что мошенники, представившись сотрудниками банка, обманули пенсионеров более чем на полтора млн рублей.