Причастный к хищению 6 млн у «Горэлектротранса» получил условный срок

Причастный к хищению 6 млн у &#171;Горэлектротранса&#187; получил условный срок
В общей сложности, Лучников передал около 6 миллионов рублей. Суд взыскал с него 1,95 млн. Фото: pixabay.com

Суд Красногвардейского района приговорил экс-замглавы СПб ГУП «Горэлектротранс» Сергея Лучникова к трем годам лишения свободы условно.

Бывший замдиректора городского предприятия признан виновным в крупном мошенничестве, сообщает в среду, 18 марта, объединенная пресс-служба судов Петербурга. Выяснилось, что Лучников вступил в преступный сговор с непосредственным замдиректором «Горэлектротранса» и главой ООО «ТМР» Эдуардом Сальковым.

18 апреля 2017 года компании заключили между собой договор на 158,3 миллиона рублей. В рамках соглашения деньги выделялись на ремонт оборудования подвижного состава, однако преступники условились, что починка будет осуществляться не в полной мере, а часть средств они поделят между собой. Организатором суд признал Салькова, который числится в федеральном розыске. Лучников, по версии следствия, выполнял роль посредника, передавая деньги, поэтому получил 3 года условно.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что мошенники, представившись сотрудниками банка, обманули пенсионеров более чем на полтора млн рублей.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
ГУП «Горэлектротранс» красногвардейский районный суд санкт-петербург хищение средств
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Причастный к хищению 6 млн у «Горэлектротранса» получил условный срок
Число заразившихся коронавирусом в России увеличилось до 147
Россия ограничит авиаперелеты в США, ОАЭ и Великобританию
В Петергофе за ночную продажу спиртного предпринимателя оштрафовали на 30 тысяч
В центре Петербурга драка закончилась ножевым ранением
Стало известно число оставшихся за рубежом российских туристов
В Кремле изучат возможность переноса весеннего призыва из-за коронавируса
Беглов проверил магазины Петербурга и не заметил дефицита продуктов