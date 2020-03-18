В Ленобласти лишенная родительских прав женщина ответит перед судом за попытку получения маткапитала

В Ленобласти местная женщина подозревается в совершении мошеннических махинаций при получении материнского капитала. Гатчинская городская прокуратура утвердила обвинение в отношении местной жительницы.

Как выяснилось, лишенная родительских прав знала нормы закона. Обвиняемая, не имея прав на маткапитал, обратилась ПФРФ с заявлением о выдаче госсертификата на эту форму государственной поддержки.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело, материалы которого уже были переданы в районный суд для рассмотрения по существу.

Женщине может грозить арест сроком до 6 лет.

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