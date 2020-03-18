Водители объезжают ДТП с маршруткой на Типанова по тротуару

Водители объезжают ДТП с маршруткой на Типанова по тротуару
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

В Московском районе произошла дорожная авария, которая полностью ограничила проезд для автомобилей, сообщают очевидцы.

Как сообщается в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте», все произошло днем в среду, 18 марта, на улице Типанова, неподалеку от пересечения с Витебским проспектом. Судя по опубликованным в группе снимкам, в ДТП попали маршрутка и легковушка.

Очевидцы написали в комментариях, что водитель маршрутки «летел» по дороге. А некоторые говорят, что водитель «неадекватно себя повел».

«Он двигался в среднем ряду, легковой повернул в крайний правый, и вообще не мешал. Но отчего то маршрутка резко в тормоз, и… БАЦ!», — пишет петербурженка.

ДТП полностью заблокировало движение на улице Типанова по направлению в сторону станции петербургского метрополитена «Проспект Славы». Автомобилисты вынуждены объезжать место ДТП по тротуару и газону.

«Там сейчас ещё маршрутка другая на газоне застряла — совсем весело стало», — написала очевидица.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Металлистов столкнулись две легковушки и маршрутка.

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