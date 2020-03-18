Таймер отсчета до ЧЕ-2020 в Петербурге сбросили с 87 до 450 дней

Часы, отсчитывающие время до старта чемпионата, установили перед аркой Главного штаба на Малой Конюшенной. Фото: Baltphoto

Часы, отсчитывающие время до старта чемпионата, установили перед аркой Главного штаба на Малой Конюшенной. Фото: Baltphoto

В Северной столице сбросили время на специальном таймере, отсчитывающем дни до начала Чемпионата Европы по футболу.

Грандиозное спортивное мероприятие перенесли на лето 2021 года из-за пандемии коронавируса COVID-19, распространившегося по всему миру. Комитет УЕФА уведомил об этом правительство Петербурга, где должны были проводиться несколько матчей, во вторник, 17 марта.

Сегодня, 18 марта, было принято решение «перевести часы». Теперь они показывают не 87 дней, а 450. Отметим, что в следующем году чемпионат, по предварительным данным, планируют провести с 11 июня по 11 июля.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что юниорский чемпионат России по лыжным гонкам отменили за полчаса до начала соревнований. Причиной также стала настоятельная рекомендация Министерства спорта, связанная с угрозой коронавирусной инфекции.