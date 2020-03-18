Девятилетнего мальчика сбили на перекрестке Энгельса и Просвещения

На пересечении проспектов Энгельса и Просвещения сбили ребенка. Фото: УГИБДД по Петербургу и Ленобласти

На пересечении проспектов Энгельса и Просвещения сбили ребенка. Фото: УГИБДД по Петербургу и Ленобласти

В Выборгском районе Петербурга госпитализировали 9-летнего мальчика. Ребенок попал под колеса Volkswagen Transporter вечером 18 марта.

Авария произошла около 16:00 на пересечении проспектов Энгельса и Просвещения. По предварительным данным, мальчик шел через дорогу в зоне регулируемого пешеходного перехода.

С места ДТП его увезли на скорой. Состояние ребенка медики оценивают как тяжелое, сообщает Отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.

За рулем Volkswagen Transporter находился мужчина 1986 года рождения с почти 11-летним стажем вождения.

Обстоятельства и причины произошедшего выясняются. Проводится проверка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 18 марта на проспекте Металлистов в Петербурге произошло ДТП с участием трех автомобилей. Авария заблокировала проезжую часть.