Землетрясение магнитудой 5,7 зафиксировано в американском штате Юта

Жители штата Юта, расположенного на западе Соединенных Штатов, могли почувствовать подземные толчки утром в среду, 18 марта. Магнитуда землетрясения составила 5,7.

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на американское Геологическое управление, землетрясение произошло в шести километрах от города Магна. Очаг зафиксирован на глубине в десять километров.

Согласно данным телекомпании KTLA, после первого подземного толчка произошла еще серия из шести более легких толчков. Землетрясение длилось в течение 20 минут.

В результате сейсмологического происшествия в нескольких районах Юты нарушилось электроснабжение.

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