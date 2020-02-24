Мощное землетрясение в Турции унесло жизни как минимум семи человек

Мощное землетрясение в Турции унесло жизни как минимум семи человек
Землетрясение магнитудой 5,7 зафиксировали 23 февраля. Фото: pixabay

На востоке Турции произошло второе землетрясение, в результате которого погибли как минимум семь человек.

Все произошло в воскресенье, 23 февраля, на границе с Ираном в провинции Ван. Среди пострадавших четверо детей. Еще пятеро граждан Турции были доставлены в медучреждение с различными травмами.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на министра внутренних дел страны Сулеймана Сойлу, очаг подземных толчков залегал на глубине пяти километров.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о землетрясении в Турции, которое произошло январе.

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Мощное землетрясение в Турции унесло жизни как минимум семи человек
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