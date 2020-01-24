Чилсо погибших при землетрясении в Турции увеличилось до 14 человек

Число погибших при землетрясении в Турции выросло до 14 человек. Более 300 человек пострадали.

Землетрясение магнитудой 6,8 произошло в районе города Сивридже провинции Элязыг накануне, 24 января, в вечернее время. Стихийное бедствие ощутили порядка 20 млн человек в Турции и соседних странах.

Как сообщает ТАСС, по предварительным данным, россиян среди жертв и пострадавших нет.

Количество пострадавших и погибших продолжает расти.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о россиянах, которые застряли в горах Армении. Им смогут помочь только на следующий день из-за опасности схода лавины.