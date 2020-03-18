Максим Фадеев стал продюсером певицы Валерии

Продюсер Максим Фадеев, расторгший контракты со всеми своими предыдущими громкими звездами, начал работу с Валерией.

По неподтвержденной информации, супруг Валерии Иосиф Пригожин, который раньше был её бессменным продюсером, намерен сменить деятельность и уйти в политику. Во вторник, 17 марта, в аккаунтах Фадеева и Валерии появились совместные фотографии с музыкальной студии.

Судя по всему, музыканты обсуждали возможности совместного сотрудничества и записывали совместный трек. «Вчера все было от начала и до конца очень душевно, тепло и невероятно талантливо. Уверена, что получится что-то настоящее», — поделилась Валерия. При этом Пригожин, похоже, совсем не против передать карьеру супруги Максу Фадееву.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Фадеев хочет забрать у Глюкозы её сценическое имя.