Максим Фадеев хочет оставить Глюкозу без сценического псевдонима

Максим Фадеев хочет оставить Глюкозу без сценического псевдонима
Продюсер хочет начать все заново. Фото: Instagram @fadeevmaxim

Продюсер Максим Фадеев хочет забрать у Натальи Ионовой-Чистяковой её сценическое имя и представить публике новый проект, который по стилю будет напоминать Глюкозу.

Как минимум, сходным у артисток Фадеева станет псевдоним, ведь именно его продюсер хочет передать новой восходящей звезде своего центра. Максим Фадеев также поделился информацией, что намерен возродить еще один успешный проект, группу SEREBRO. Однако в этот раз он хочет сделать упор на качество музыки, чтобы представить публике нечто большее, чем «поющие трусы».

О намерениях продюсера сообщает портал «Актуальные новости». Сама Наталья никак не комментирует эту информацию и по-прежнему ведет активную творческую деятельность под псевдонимом Глюкоза.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Макс Фадеев разочаровался в Наргиз и назвал её «главным вруном в мире».

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
глюкоза максим фадеев шоу-бизнес
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Петербургский альпинист погиб при сходе лавины в Хибинах
Способное достроить «Северный поток — 2» российское судно изменило маршрут
В Петербурге запустят Центр по мониторингу ситуации с коронавирусом
«Трезиниевские чтения» перенесли из-за коронавируса
В Петербурге началась технологическая разводка мостов
Проверять на коронавирус в Петербурге будут даже умерших
На Светлановском самосвал провалился под землю на газоне
Volkswagen на время закрывает большинство заводов в Европе из-за коронавируса