Максим Фадеев хочет оставить Глюкозу без сценического псевдонима

Продюсер Максим Фадеев хочет забрать у Натальи Ионовой-Чистяковой её сценическое имя и представить публике новый проект, который по стилю будет напоминать Глюкозу.

Как минимум, сходным у артисток Фадеева станет псевдоним, ведь именно его продюсер хочет передать новой восходящей звезде своего центра. Максим Фадеев также поделился информацией, что намерен возродить еще один успешный проект, группу SEREBRO. Однако в этот раз он хочет сделать упор на качество музыки, чтобы представить публике нечто большее, чем «поющие трусы».

О намерениях продюсера сообщает портал «Актуальные новости». Сама Наталья никак не комментирует эту информацию и по-прежнему ведет активную творческую деятельность под псевдонимом Глюкоза.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Макс Фадеев разочаровался в Наргиз и назвал её «главным вруном в мире».