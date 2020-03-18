Иван Ургант переоделся в Надежду Бабкину ради флешмоба

Телеведущий и певица сняли ролик, чтобы выложить его в сеть.

Об этом стало известно 18 марта. Ролик опубликовали в Instagram-аккаунте программы «Вечерник Ургант». На нем телеведущий Иван Ургант и артистка Надежда Бабкина сначала танцуют под песню рэпера Дрейка в обычной одежде, а затем, когда выключается свет, они быстро поменялись нарядами и предстали в новых образах. Ургант нарядился в платье и серьги, а Бабкина в брюки. Рубашку, галстук и пиджак.

Пользователи положительно отреагировали на переодевание. Они отмечают, что Урганту идет женская одежда и что этот ролик – лучшее из всего увиденного.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что ситуация с коронавирусом изменила съемки «Вечернего Урганта». Администрация шоу, которое выходит на «Первом канале», приняла решение о проведении съемок без аудитории в студии начиная с 16 марта.