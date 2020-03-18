Модель Наталья Водянова может остаться без свадьбы из-за коронавируса

Торжество запланировали на начало лето, но пандемия вносит свои коррективы.

Об этом стало известно 18 марта. Обо всем рассказала супермодель, пишет испанский Elle. Она заявила, что свадьба с бизнесменом Бернара Арно во Франции может быть перенесена из-за коронавируса. На праздник приглашены 300 человек и рисковать здоровьем гостей не хочется. Также рассматривается другой вариант: возможно, придется сократить список приглашенных.

Напоминаем, что во Франции сейчас запрещены массовые мероприятия – ничего не работает, кроме продуктовых магазинов и общественного транспорта.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на фоне эпидемии коронавируса в Италии запретили свадьбы и похороны. По данным ВОЗ на 11 марта, в Италии выявлено более 12 тысяч случаев заболевания.