Константин Эрнст объявил группу Little Big победителем «Евровидения-2020»

Константин Эрнст объявил группу Little Big победителем &#171;Евровидения-2020&#187;
Группа Little Big. Фото: vk.com// LITTLE BIG

Из-за коронавирусной инфекции сорвался песенный конкурс «Евровидение-2020». Главное культурное мероприятие года перенесли на следующий год из-за вируса COVID-19.

Соответствующая информация появилась на официальном сайте конкурса. Организаторы мероприятия отметили, что старались придумать альтернативные варианты, но избежать отмены не удалось. Они также извинились перед участниками «Евровидения».

Представлять Россию должна была петербургская рейв-группа Little Big. Клип коллектива набрал рекордное количество просмотров и стал вирусным.

Решение об отмене конкурса прокомментировал гендиректор Первого канала Константин Эрнст.

«Для себя сочтем, что в 2020 году по результатам просмотров на официальном YouTube канале конкурса с безусловным отрывом победила группа Little Big», — заявил Эрнст.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сотрудники ЛАЭС станцевали под Little Big — «Uno».

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