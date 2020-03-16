Сотрудники Ленинградской атомной станции станцевали под Little Big — «Uno»

В Сосновом Бору сотрудники Ленинградской атомной станции поддержали новый челлендж своего земляка Ильи Прусикина и его группы Little Big.

Работники записали видео с зажигательным танцем под трек Uno, который группа исполнит на международном конкурсе «Евровидение-2020». Ролик появился на официальной страничке ЛАЭС в социальной сети «ВКонтакте».

Видеозапись набрала более 60 тысяч просмотров за сутки. Интернет пользователи оценили участие в челлендже #unovisionchallenge и отметили в комментариях позитивный настрой специалистов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что солисты «Ленинграда» и The Hatters споют на «Евровидении» с Little Big.