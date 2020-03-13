Солисты «Ленинграда» и The Hatters споют на «Евровидении» с Little Big

Солисты &#171;Ленинграда&#187; и The Hatters споют на &#171;Евровидении&#187; с Little Big
Группа Little Big. Фото: vk.com// LITTLE BIG

Солистка «Ленинграда» Флорида Чантурия вместе с лидером группы The Hatters Юрием Музыченко выступят с Little Big на «Евровидении-2020».

Об этом в своем Telegram-канале сообщили The Hatters. Группа входит в состав творческого объединения Little Big Family.

Официальными участниками петербургской группы Little Big являются Илья Прусикин, Антон Лиссов и Софья Таюрская. На конкурсе, который состоится в Роттердаме, коллектив выступит в расширенном составе.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что мать фронтмена Little Big, советовавшая ему бросить музыку, готовится к выступлению сына. Она рассказала, что гордится им.

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«TheHatters» little big евровидение-2020
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